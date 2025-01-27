Капитан «Валенсии» Гайя об 1:7 с «Барсой»: «Хотим извиниться, потому что не оправдали ожиданий от игры и клуба, который представляем. Не ожидали такого»

«Валенсия» уступила каталонцам (1:7) в 21-м туре чемпионата Испании. – Как вы себя чувствуете после столь громкого поражения? – Я испытываю гнев и разочарование, думая обо всех людях, которые пришли посмотреть на нас или наблюдали за нами из дома.