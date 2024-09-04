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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эктор Бельерин: «Футболисты все больше отдаляются от общества. Им создали образ супергероев, кумиров, их всячески оберегают – это способствует уходу от реальности»

«Футболисты все больше отдаляются от общества и болельщиков, отношения становятся все более отдаленными, и это приводит к тому, что мы теряем эту связь и способность видеть реальные потребности нашего общества и участвовать в социальной жизни.

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