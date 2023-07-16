Американская компания Kellogg's сообщила о продаже российской части бизнеса в декабре 2022 года, финансовые параметры завершившейся сделки не разглашаются

Американская компания Kellogg's объявила о продаже российской части бизнеса в декабре 2022 года, финансовые параметры завершенной сделки не разглашаются Холдинговая компания группы Черноголовка «Аквалайф Ресурс» завершила сделку по приобретению 100% акций российского предприятия американской Kellogg.
Популярные статьи
- Для запуска полностью беспилотных трамваев необходимо разработать нормативную базу и инфраструктуру, отметили в компании
- Китайская компания Landspace повторила частично неудачный запуск своей ракеты-носителя Zhuque-2, первой в Китае ракеты с метановым двигателем
- Челябинский Challenger: премьера гусеничного трактора FT80 от ДСТ-Урал…
Свежие комментарии