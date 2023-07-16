Американская компания Kellogg's сообщила о продаже российской части бизнеса в декабре 2022 года, финансовые параметры завершившейся сделки не разглашаются

﻿﻿Американская компания Kellogg's объявила о продаже российской части бизнеса в декабре 2022 года, финансовые параметры завершенной сделки не разглашаются Холдинговая компания группы Черноголовка «Аквалайф Ресурс» завершила сделку по приобретению 100% акций российского предприятия американской Kellogg.