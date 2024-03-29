Лондон и Вашингтон продолжают бой быков… То, что в прессе принято называть «кризис в украинской политике» — на самом деле противостояние двух мощных центров влияния из-за различий взглядов (и карманов) на то, как употребить останки Украины — сразу сейчас или ещё прожарить до уровня «Well done».