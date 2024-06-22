Салат австрийский. Нежный, многослойный салат для праздничного стола

Нежный, многослойный салат для праздничного стола)) ИНГРЕДИЕНТЫ 6 отварных яиц 1 луковица 100 гр сыра Сливочное масло Майонез 1 банка тунца в масле СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Накладываем слоями: тертые белки, тертый сыр, рыбу ( масло слить ), залить майонезом.
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