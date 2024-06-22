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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Салат австрийский. Нежный, многослойный салат для праздничного стола

Нежный, многослойный салат для праздничного стола)) ИНГРЕДИЕНТЫ 6 отварных яиц 1 луковица 100 гр сыра Сливочное масло Майонез 1 банка тунца в масле СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Накладываем слоями: тертые белки, тертый сыр, рыбу ( масло слить ), залить майонезом.

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