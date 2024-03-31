Юрист разъяснил, кому достается неприватизированная квартира после смерти хозяина Алиса БронскаяПроживание в квартирах по договору социального найма обладает значительными преимуществами, в связи с чем некоторые индивиды отклоняют возможность приватизации.
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