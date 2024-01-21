Русские разведчики угнали вражескую технику из-под носа у боевиков ВСУ

Боевая машина пехоты получила удар снаряда, но была ещё на ходу.Разведчики русской группировки войск "Эспаньола" нашли на поле боя украинскую БМП и решил совершить дерзкий угон брошенной техники на глазах у боевиков ВСУ, пока те отходят от атаки русской армии.