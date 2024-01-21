Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Бедная Канделаки, какое горе, как ей теперь жить?"Не простим": Пра...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    На зоне появится петушара кишлачник..."Ко-ко-ко" не про...
  • Владимир Безгрешнов
    ,,... рабочей силы... " -- чур не Россию. Азия и Африка сотрёт мир в порошок. И Россию тоже. Это и есть АрмагеддонМИД Белорусии: К ...

Русские разведчики угнали вражескую технику из-под носа у боевиков ВСУ

Русские разведчики угнали вражескую технику из-под носа у боевиков ВСУ

Боевая машина пехоты получила удар снаряда, но была ещё на ходу.Разведчики русской группировки войск "Эспаньола" нашли на поле боя украинскую БМП и решил совершить дерзкий угон брошенной техники на глазах у боевиков ВСУ, пока те отходят от атаки русской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх