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Участника «Легион „Свобода России“»* будет судить Западный окружной военнй суд

Участника «Легион „Свобода России“»* будет судить Западный окружной военнй суд

В 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение дела жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене, участии в террористической организации «Легион „Свобода России“» (запрещена в России) и подготовке диверсий.

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