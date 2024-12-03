Участника «Легион „Свобода России“»* будет судить Западный окружной военнй суд

В 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение дела жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене, участии в террористической организации «Легион „Свобода России“» (запрещена в России) и подготовке диверсий.
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