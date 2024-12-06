СК Петербурга возбудил дело по факту организации азартных игр на Разъезжей улице

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая организовала незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованной квартире на улице Разъезжей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии