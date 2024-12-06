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СК Петербурга возбудил дело по факту организации азартных игр на Разъезжей улице

СК Петербурга возбудил дело по факту организации азартных игр на Разъезжей улице

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая организовала незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованной квартире на улице Разъезжей.

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