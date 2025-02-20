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Царьград

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В Якутии ущерб от волков составил более 240 миллионов рублей в прошлом году

В Якутии ущерб от волков составил более 240 миллионов рублей в прошлом году

В Якутии в 2024 году волки напали на более чем 10,6 тыс. оленей. Также пострадали свыше 300 голов крупного рогатого скота и лошадей.

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