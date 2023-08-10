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  • Ингерман Ланская
    сегодня женские приличные сапоги можно купить за 7-10 Российских рублей, спроси у своей жены - в совдепии хорошие сап...Россиянам, родивш...
  • Ингерман Ланская
    или возьмём тебе более знакомое - водку... сегодня водка типа "савейская" по качеству стоит , наверно, 200-250 Россий...Россиянам, родивш...
  • Ингерман Ланская
    один деревянный равен 250 Российским рублям? ДАНЕУЖЕЛИ???? Например ,сегодня Кило охлаждённой свиной рульки стоит 250...Россиянам, родивш...

В Самарской области полицейские изъяли более 1500 корней культивируемых наркосодержащих растений

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

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