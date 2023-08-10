В Самарской области полицейские изъяли более 1500 корней культивируемых наркосодержащих растений

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.
Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.
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