Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Elena Dmitrieva
    Натали красивая женщина, вот эту некрасивую , похожую на трансгендера, губастую хохлядь и взбесило.Правда открылась:...
  • лилия дрогочинская (Титова)
    "...Он вечно молод и соблазнителен!" пишет автор... Неужели кто-то " соблазняется"?!Высокомерный деду...
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    Это неправильно! Чтобы какой-то развязный клоун получал такие деньги за свои кривляния!,,,Никита Кологривый...

В райдер Niletto входят дошираки, шоколадное яйцо и сигареты

В райдер екатеринбургского певца Niletto входят шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз», 2 пачки сигарет, 6 пачек доширака, виски 12-летней выдержки, белковый коктейль, 10 энергетических напитков, вино, а также кальян со вкусом ирисок, карамели или колы с кукурузой.

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