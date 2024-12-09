В райдер Niletto входят дошираки, шоколадное яйцо и сигареты

В райдер екатеринбургского певца Niletto входят шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз», 2 пачки сигарет, 6 пачек доширака, виски 12-летней выдержки, белковый коктейль, 10 энергетических напитков, вино, а также кальян со вкусом ирисок, карамели или колы с кукурузой.