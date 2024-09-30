Первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» о перспективах развития Рунета: «Наблюдаем релокацию аудитории»

30 сентября отмечается День интернета в России. История праздника берет свое начало в 1993 году, когда крупнейшие российские провайдеры договорились о подаче совместной заявки на создание новой доменной зоны RU.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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