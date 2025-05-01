Бегемот поет как Армстронг: В новом детском спектакле «Ангажемента» зазвучал джаз

Если сравнивать реальные театры с видами рукоделия, то молодежный «Ангажемент» — непременно пэчворк, а его спектакли — как цветные лоскутки, которые сшиваются в безразмерное творческое одеяло для целого города.
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