Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Бегемот поет как Армстронг: В новом детском спектакле «Ангажемента» зазвучал джаз

Бегемот поет как Армстронг: В новом детском спектакле «Ангажемента» зазвучал джаз

Если сравнивать реальные театры с видами рукоделия, то молодежный «Ангажемент» — непременно пэчворк, а его спектакли — как цветные лоскутки, которые сшиваются в безразмерное творческое одеяло для целого города.

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