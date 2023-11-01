Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

55 подписчиков

«Этот год был вихрем самых низких падений», – сбежавшая в Америку внучка Софии Ротару пожаловалась на жизнь

«Этот год был вихрем самых низких падений», – сбежавшая в Америку внучка Софии Ротару пожаловалась на жизнь

Внучка Софии Ротару несколько лет назад решила перебраться в Америку. В Штатах Соня получает образование и пробует себя в качестве модели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх