Новый мрачный RPG “Cabernet” предлагает игрокам погрузиться в жизнь вампира-интр...

Новый мрачный RPG “Cabernet” предлагает игрокам погрузиться в жизнь вампира-интровертаСтудия Party for Introverts выпустила свою новую ролевую игру Cabernet, в которой игрокам предстоит сделать непростой выбор между человечностью и темными соблазнами вампиризма.
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