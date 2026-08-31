Породы кошек, которых ветеринары заводить боятся

Практикующий ветеринарный хирург, выпускник Кембриджского университета Бен Симпсон-Вернон откровенно назвал пять популярных пород кошек, которых он никогда не завёл бы сам.
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