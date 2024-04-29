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За рулем

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Российские водители стали отказываться от европротокола

Российские водители стали отказываться от европротокола

В РФ второй год падает число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников полиции. Автовладельцы опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

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Комментарии
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Леонид
Такими темпами скоро будет снижаться и количество договоров ОСАГО.
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