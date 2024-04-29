Российские водители стали отказываться от европротокола

В РФ второй год падает число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников полиции. Автовладельцы опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.