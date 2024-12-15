Надо ли мыть машину зимой

Да, мы знаем: зимой практически невозможно поддерживать автомобиль в чистоте. Но есть нюансы. фото: Getty ImagesДорожная соль и другие химикаты для таяния льда, для обеспечения безопасности езды, могут вызвать ржавчину и коррозию автомобиля, и наиболее подвержены повреждениям тут топливопроводы и тормоза.
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