Астана в качестве переговорной площадки? Киев предлагал снова встретиться

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в ходе консультаций обсуждалась идея организации встречи лидеров двух стран на территории Казахстана.
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