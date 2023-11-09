«Я морально не была готова»: Саша Савельева нарвалась на гнев соотечественников из-за приезда в Москву

Саша Савельева давно открестилась от России, и выдает себя за жительницу «земли обетованной». Бывшая участница группы «Фабрика» уже почти 15 лет проживает в Израиле вместе с супругом Кириллом Сафоновым и сыном Леоном.
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