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Царьград

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Ольга Челяпина связала зимний хит из альпаки и покорила модниц

Ольга Челяпина связала зимний хит из альпаки и покорила модниц

В Челябинске стильные морячки на осенне-зимний сезон представила Ольга Челяпина. Тёплые повязки из букле и яркие перчатки становятся модными трендами.

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