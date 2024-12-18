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Политика как она есть

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Зеленский обсудил с генсеком НАТО укрепление ПВО Украины и гарантии безопасности

Зеленский обсудил с генсеком НАТО укрепление ПВО Украины и гарантии безопасности

Главными темами переговоров генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ряда членов альянса и президента Украины Владимира Зеленского были укрепление ПВО страны и гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией.

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