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«Армии остановились во времени»: бронетанковый парк Латинской Америки

«Армии остановились во времени»: бронетанковый парк Латинской Америки

Среди государств Латинской Америки пионером в использовании танков стала Боливия, задействовав их в Чакской войне против Парагвая в 1932 году, однако только в середине 20-го века танки начали более заметно пополнять ряды войск стран региона.

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