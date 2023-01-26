НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ПРОНЬКО ПОКАЗАЛ, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ

ФОТО: ТИХОНОВА ПЕЛАГИЯ/АГН "МОСКВА". ЮРИЙ ПРОНЬКО Чиновники Минфина после испуга, который у них был от реакции общества на прошедшую пенсионную реформу, всё-таки решились и представили новый проект программы долгосрочных пенсионных накоплений.