БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ПРОНЬКО ПОКАЗАЛ, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ПРОНЬКО ПОКАЗАЛ, ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ

ФОТО: ТИХОНОВА ПЕЛАГИЯ/АГН "МОСКВА". ЮРИЙ ПРОНЬКО Чиновники Минфина после испуга, который у них был от реакции общества на прошедшую пенсионную реформу, всё-таки решились и представили новый проект программы долгосрочных пенсионных накоплений.

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