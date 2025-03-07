В Украине заявили, что продолжат блокировать возвращение России на турниры ФИФА

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в заявлении для The Athletic заявила, что готова продолжать работу по недопущению возвращения российских клубов и сборной на турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).