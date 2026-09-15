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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буше об «Авангарде»: «Ближайшая цель – первые 5 минут матча с «Локомотивом». Как съесть слона? По кусочкам. Начнем с большого куска, но будем пережевывать его постепенно»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше после победы в матче Фонбет чемпионата КХЛ над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) поделился ожиданиями от предстоящей выездной серии, которая начнется 18 сентября игрой против « Локомотива ».

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