В Украине задержан военный, призывавший к протестам против власти Зеленского

Военнослужащий Вооружённых сил Украины Александр Тодоров был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) после своих публичных призывов к участию в митингах протеста против действующей власти в стране.
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