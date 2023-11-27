Работает техника. Стало известно, где сейчас нет проезда в Приморье

На участке дороги в Ханкайском округе нет проезда всем видам транспорта, сообщает PRIMPRESS. Как сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, сохраняются снежные наносы на трассе Михайловка – Турий Рог – Кировка с третьего по седьмой километр.