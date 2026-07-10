Марат Ахметов вручил госнаграды России и Татарстана в Казанском Кремле

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня выдающимся жителям республики в Казанском Кремле исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.
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