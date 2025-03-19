Макрон после беседы Путина с Трампом призвал Европу вооружаться

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу активнее заниматься вооружением для предотвращения войны, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
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