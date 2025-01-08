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Стало известно о новом месте работы Зурабишвили

Стало известно о новом месте работы Зурабишвили

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США.

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Комментарии
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Eduard
Французская шпионка!
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17 час.
Игорь Васиков
Как женщина призывавшая детей на погромы смогла спокойно избежать уголовного наказания и выехала из страны? Почему она не в соседней камере с Саакашвили???
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16 час.
Серж Южанин
А зачем еще одну камеру занимать! Надо было закрыть вместе с Сааком! Пусть бы друг друга развлекали!
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16 час.

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