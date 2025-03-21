Тёмная энергия больше не константа? Почему ученые сомневаются в устоявшейся картине мира

В космологическом пейзаже назревают перемены. Новейшие наблюдения, словно первые весенние грозы, предвещают бурю в устоявшихся представлениях о тёмной энергии — таинственной силе, ответственной за ускоряющееся расширение нашей Вселенной.
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