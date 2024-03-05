Собянин рассказал о подготовке молодых реставраторов в столице

В Москве ежегодно выпускаются около 400 молодых реставраторов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что столичные учебные заведения ежегодно выпускают около 400 молодых реставраторов.
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