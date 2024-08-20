Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Люди в приграничье готовы защищать себя сами. Но мешает бюрократия чиновников

Люди в приграничье готовы защищать себя сами. Но мешает бюрократия чиновников

В Курской области перед нами полноценные бригады НАТО нового типа Перед тем, как отъехать к Бандере, Богдан Михайлович поведал, что его бригада и бригады смежников проходили подготовку в Британии и Испании.

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