В Курской области перед нами полноценные бригады НАТО нового типа Перед тем, как отъехать к Бандере, Богдан Михайлович поведал, что его бригада и бригады смежников проходили подготовку в Британии и Испании.
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