Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Расширение НАТО не было причиной начала украинского конфликта. Об этом в пятницу, 31 мая, заявил министр обороны США Ллойд Остин на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла»«Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало кризис на Украине», — заявил он во время мероприятия, трансляцию которого пресс-служба Пентагона вела в соцсети Х.