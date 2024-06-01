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Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Расширение НАТО не было причиной начала украинского конфликта. Об этом в пятницу, 31 мая, заявил министр обороны США Ллойд Остин на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла»«Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало кризис на Украине», — заявил он во время мероприятия, трансляцию которого пресс-служба Пентагона вела в соцсети Х.

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