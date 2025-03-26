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Советник Трампа назвал причину попадания журналиста в секретный чат Белого дома

Советник Трампа назвал причину попадания журналиста в секретный чат Белого дома

Журналист The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим телефоном. Причину произошедшего назвал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

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