Кошмар Трампа. В США всерьез испугались, что мир откажется от доллара

Aнатолий Райков

Да опустить доллар до стоимости сколько стоил при СССР,да ин.валюты искусственно поддерживается рублём и похожими валютами.Они и дальше будут показывать всем своё недовольство,считая,раз у них много денег,то они властители всего мира.Да просто предупредить их,буде так и дальше продолжать,ПОСЕЙДОН всё исправит.