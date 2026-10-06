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Захарова троллит Париж

Захарова троллит Париж

Мария Захарова поинтересовалась у Парижа про "права человека" на фоне сообщений о столкновениях полиции со старшеклассниками, вышедшими во Франции на протесты:"Нормально в Париже полиция месит своих же детей.

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