Захарова троллит Париж

Мария Захарова поинтересовалась у Парижа про "права человека" на фоне сообщений о столкновениях полиции со старшеклассниками, вышедшими во Франции на протесты:"Нормально в Париже полиция месит своих же детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Искандер" прилетел в пыточную в Киеве": Всё превратилось в полыхающие руины. Первые кадры. АЭС почти обесточены. Ликвидирован депутат
- «Получается не очень»: Киев не унимается — атака на Москву стала одной из крупнейших за два года
- Трамп достал последнее оружие: демократы перехватывают власть в США, разгромив республиканцев на промежуточных выборах
Свежие комментарии
- Будет «прекрасный...
- Будет «прекрасный...
- "Искандер" прилет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым