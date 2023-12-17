Times of Israel: группа из 65 инвесторов из США прибудет в Израиль

Группа американских инвесторов и глав технологических компаний прибудет в воскресенье в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность и встретиться с президентом Исааком Герцогом, министром военного кабинета Бенни Ганцем и министром экономики Ниром Баркатом.