Times of Israel: группа из 65 инвесторов из США прибудет в Израиль

Группа американских инвесторов и глав технологических компаний прибудет в воскресенье в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность и встретиться с президентом Исааком Герцогом, министром военного кабинета Бенни Ганцем и министром экономики Ниром Баркатом.
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