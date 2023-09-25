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    А как же бандера и шухевич, такие же нацисты, а им памятники ставят и весь мир молчит????? ПОЗОР!!!Политолог Буневич...
  • Zoia Goldshtab
    СМЕРШ!!!!!!!!!!!!!!!!На территории час...

На территории части задержали сторонника украинского легиона

На территории части задержали сторонника украинского легиона

Baza: в Новосибирске военные задержали сторонника «Легиона «Свобода России»» В Новосибирске военные задержали сторонника украинского «Легиона «Свобода России»» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на территории воинской части.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
а сколько еще предателей.их нужно сразу расстреливать. тогда будет результат. атак этот результат не скоро добьетесь. нужна жесткость как делал Сталин.а сколько предателей у власти которые в любой момент за доллары продадут Россию.хотя они и сейчас саботируют.
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14 час.
Александр Лагуткин
Даешь СМЕРШ с расширенными полномочиями в отношении предателей, диверсантов и саботажников.
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14 час.
Zoia Goldshtab
СМЕРШ!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.

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