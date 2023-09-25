На территории части задержали сторонника украинского легиона

САША ЛЕПАЕВ

а сколько еще предателей.их нужно сразу расстреливать. тогда будет результат. атак этот результат не скоро добьетесь. нужна жесткость как делал Сталин.а сколько предателей у власти которые в любой момент за доллары продадут Россию.хотя они и сейчас саботируют.