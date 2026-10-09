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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Черногории задержали основателя "Рыбаря" Звинчука

В Черногории задержали основателя "Рыбаря" Звинчука

Вместе с блогером под стражу взяты ещё несколько человек, включая его супругу Михаила Звинчука, создателя "Рыбаря", и его соратников арестовали по подозрению в нарушении информационного пространства Черногории, сообщает "База".

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