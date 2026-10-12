Ольга Абрамова подвела итоги рабочих встреч в Москве и обозначила задачи по развитию Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса республики до 2030 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Удмуртии подсчи...
- МыСпросилиЗаВас: ...
- Депутаты Госсовет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым