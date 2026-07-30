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Журнал «Профиль»

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Российские войска поразили три украинских сухогруза

Поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы. Эти суда доставляли вооружение и военное имущество, сообщило в четверг, 30 июля 2026 года, отечественное Министерство обороны в "Максе".

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