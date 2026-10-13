Katie Zacharia holds first briefing as White House press secretary

Katie Zacharia is leading her first press briefing on Tuesday as the new White House press secretary, the sixth under President Donald Trump.
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