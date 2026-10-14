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Курские новости

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В Курске отопление подключат с 15 октября 2026 года

В Курске отопление подключат с 15 октября 2026 года

Отопление в Курске включат с 15 по 19 октября 2026 года, график подключения разбит на пять дней и включает более 50 улиц и переулков.

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