Дружественная страна Армения ратифицировала римский статут МУС. То есть, такой посыл дружественной стране России: ваш президент отныне к нам ни ногой.
Дружественная страна Армения
Комментарии
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К
Корсаков
Ну как же большой человек-- секретарь у президента. И богатый, и нихто ня троня
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2 час.
НС
Надежда Савинкова
А что, Песок метит на место Путина?
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1 час.
Марина Петрова
У нас уже был один братский народ, теперь его нет. А армяшки ни разу не были нам братьями. Всех армяшек вон из России.
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42 мин.
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