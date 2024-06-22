Психологи назвали признаки того, что нужно брать отпуск

В отпуск лучше всего уходить каждый год и использовать все дни, которые выделяются по закону. Об этом RT рассказала Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, клинический психолог, руководитель магистерской программы «Практическая психология в социальной сфере и образовании» факультета «Психология образования» МГППУ.
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