Психологи назвали признаки того, что нужно брать отпуск

В отпуск лучше всего уходить каждый год и использовать все дни, которые выделяются по закону. Об этом RT рассказала Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, клинический психолог, руководитель магистерской программы «Практическая психология в социальной сфере и образовании» факультета «Психология образования» МГППУ.