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Разница в 23 года и проверка болезнью: как Дмитрий Соколов построил вторую семью

Разница в 23 года и проверка болезнью: как Дмитрий Соколов построил вторую семью

На сцене Дмитрий Соколов — один из самых узнаваемых участников шоу «Уральские пельмени», способный рассмешить зал одним невозмутимым видом.

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