Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США

Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в Китае со скидкой, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им.
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