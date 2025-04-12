Русская весна
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Русская весна

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Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США

Компании из России выиграют от антикитайских пошлин США

Российские компании, а также компании других стран могут выиграть от введения новых высоких импортных пошлин в США, если успеют договориться о покупке товаров в Китае со скидкой, рассказала в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им.

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